У узбекистанцев выявили массовые мутации из-за родственных браков

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Исследование выявило десятки мутаций, ранее не зафиксированных мировой наукой

У узбекистанцев выявили редкие генетические мутации из-за частых браков между родственниками, сообщают местные СМИ.

Ученые Центра передовых технологий при Минвузе Узбекистана впервые расшифровали гены граждан страны. По данным ведомства, исследование выявило десятки мутаций, ранее не зафиксированных мировой наукой.

Результаты оказались неожиданными:

- у каждого второго ребенка обнаружены наследственные изменения;

- 86% участников — носители хотя бы одного «поврежденного» гена.

Эти показатели вдвое превышают международные нормы.

По словам исследователей, причина — частые браки между родственниками в некоторых регионах. Такие мутации повышают риск диабета, рака и сердечных болезней у будущих поколений.

Руководитель проекта «1000 геномов Узбекистана» профессор Шахло Турдыкулова рассказала, что полученные данные станут основой национального биобанка. Ученые также предлагают ввести генетический скрининг перед браком, чтобы снизить риск наследственных заболеваний.

Источник: vesti.kg



