Ученые создали нейроимплант, который возвращает зрение даже при полной слепоте

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Имплантат будет доступен в ЕС уже в следующем году.

Международная команда исследователей представила нейроимплант размером всего 2×2 мм, который способен восстанавливать зрение даже в случае полной возрастной слепоты, вызванной возрастной макулярной дегенерацией (ВМД) сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале The New England Journal of Medicine (NEJM).

Миниатюрный чип вживляется под сетчатку глаза и работает вместе с камерой, встроенной в специальные очки. Камера фиксирует изображение, преобразует его в сигналы, которые имплант передает прямо в зрительные нейроны – так мозг снова "учится видеть".

В ходе исследования 32 участника прошли 12-месячное наблюдение с использованием системы PRIMA. Удалось установить, что у 80% испытуемых наблюдалось клинически значимое улучшение по прошествии года. Помимо этого, были также зафиксированы серьезные нежелательные последствия, которые вскоре удалось устранить.

Планируется, что имплантат будет доступен в ЕС уже в следующем году.

Источник: kaktus.media