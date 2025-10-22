Новый анализ крови выявляет более 50 видов рака еще до появления симптомов

Новый анализ крови, который проводится на основе машинного обучения, помогает выявить более 50 видов рака еще до появления симптомов, пишет Sky News.

Ученые из Университета Джонса Хопкинса разработали передовой тест MCED (Multi-Cancer Early Detection) для раннего обнаружения раковых клеток в организме. Используя метод декодирования генома и машинного анализа результатов, исследователи могут определять крошечные фрагменты мутировавшей ДНК. Тест позволяет выявить признаки заболевания за три года до появления первых симптомов и обладает очень небольшой погрешностью.

Метод исследования MCED пока не одобрен для широкого использования, однако пройти его можно в частных клиниках США. Результаты таких тестов не являются окончательными — их нужно подтверждать другими исследованиями. Теперь, по словам ученых, науке предстоит разработать протокол лечения для пациентов с такими «сверхранними» стадиями заболевания.

Источник: 24.kg