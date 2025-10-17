Умер сооснователь легендарной группы Kiss Пол Дэниел «Эйс» Фрейли

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Музыканту было 74 года

Гитарист скончался после травм, полученных при падении в прошлом месяце. Музыкант упал в своей студии и после так и не пришел в себя.

«Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любящими, заботливыми, умиротворяющими словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покинул этот мир. <...> Масштаб его ухода колоссален и превосходит всякое понимание. Вспоминая все его невероятные жизненные достижения, мы стараемся не забывать об Эйсе», — говорится в заявлении семьи музыканта.

Источник: vesti.kg



