COVID-19. В Германии резко выросла заболеваемость коронавирусом

В Германии резко выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что с 6 по 12 октября в стране зафиксировано около 6 тысяч 440 подтвержденных случаев заражения этой инфекцией.

В отчете Института Роберта Коха информируют, что неделей ранее таких случаев было примерно 3 тысячи 850.

Тем не менее заражений коронавирусом меньше, чем в эту же неделю прошлого года, когда зафиксировали почти вдвое больше заболевших.

Заболеваемость растет на фоне сообщений о выявленной новой мутации вируса. Однако медики успокаивают и называют данный показатель заболеваемости в целом по стране низким в сравнении с пиковыми отметками времен пандемии.

Немцев, относящихся к группам риска, призывают пройти ревакцинацию.

Новый вариант коронавирусной инфекции с большим количеством мутаций выявлен в четырех государствах мира — Великобритании, США, Дании и Израиле.

Источник: 24.kg