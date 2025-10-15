Япония выберет нового премьера 21 октября

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В случае избрания Санаэ Такаити станет первой женщиной-премьером за всю историю Японии.

Голосование в ключевой нижней палате парламента Японии по кандидатуре нового премьер-министра пройдет 21 октября. Об этом сообщает Тass.ru со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

По данным агентства Киодо, правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) в настоящее время проводит последние приготовления перед предстоящими выборами, на которых она выдвинет на должность премьера своего новоизбранного председателя Санаэ Такаити. Подчеркивается, что оппозиционные партии также ведут активную работу, направленную на согласование единого кандидата - в случае достижения договоренности между ключевыми оппозиционными партиями, это может позволить им перехватить власть, которая с 2012 года находится в руках ЛДП.

Отмечается, что итоги предстоящего голосования остаются непредсказуемыми на фоне неопределенности, охватившей политическую сферу Японии после развала правящей коалиции под предводительством ЛДП. После выхода из коалиции партии "Комэйто" японская оппозиция получила реальные шансы прийти к власти.

Тass.ru пишет, что в случае избрания Санаэ Такаити станет первой женщиной-премьером за всю историю Японии. Сама Такаити пообещала, что она сделает все от нее зависящее для того, чтобы стать премьером, а после избрания сконцентрируется на укреплении экономики.

Источник: Кабар