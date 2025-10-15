В Казахстане мужчина на спор проглотил 26 шариковых ручек

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Хирурги извлекли инородные предметы из желудка без единого разреза
Житель Шымкента на спор проглотил 26 шариковых ручек, сообщают местные СМИ.
38-летний мужчина решил доказать другу свою смелость и глотал ручки одну за другой. Через некоторое время ему стало плохо - появились сильные боли в животе. Его доставили в больницу.
Врачи обнаружили в желудке множество посторонних предметов и за два часа достали все 26 ручек - без единого разреза. Сейчас состояние пациента стабильное, его уже отпустили домой.
Источник: vesti.kg