Дональд Трамп заявил об окончании войны в Газе

По словам президента США, ХАМАС согласится с планом своего разоружения

Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в секторе Газа. Об этом он сказал во время поездки в Израиль.

«Война закончена», — заявил Трамп в Кнессете — израильском парламенте. Он также добавил, что ХАМАС согласится с планом своего разоружения.

Сегодня в Секторе Газа были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных.

После поездки в Израиль американский лидер направится в египетский курорт Шарм-эш-Шейх, где запланирована «Церемония мира на Ближнем Rytu» — мероприятие, посвящённое соглашению между «Хамас» и Израилем, достигнутому при его посредничестве. На церемонии ожидается участие более 20 мировых лидеров, в том числе из Европы и арабского мира.

Источник: vesti.kg