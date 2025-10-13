Айжан Боронбекова стала чемпионкой Казахстана по футболу

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Боронбекова в этом сезоне забила два гола за команду.

Кыргызстанка Айжан Боронбекова стала чемпионкой Казахстана по футболу.

Весной этого года кыргызстанка перешла в состав «Актобе», который выступает в высшем дивизионе Казахстана.

«Актобе» в 26 матчах сезона одержал 24 победы и два матча завершил вничью, набрав 74 очка. Боронбекова в этом сезоне забила два гола за команду.

Основная борьба в чемпионате развернулась между «Актобе» и прошлогодним чемпионом БИИК из Шымкента. Команда шли без поражений и все должно было решиться в очных встречах.

В матче первого круга была ничью 2:2, а во втором круге «Актобе» на своем поле уступал 1:2, но забил два гола в концовке встречи и вырвал победу и чемпионский титул.

В следующем сезоне «Актобе» снова сыграет в женской Лиге чемпионов.

В этом сезоне команда Боронбековой уже играла в Лиге чемпионов, но не смогла пройти раунд квалификации.

Источник: АКИpress