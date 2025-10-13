Бишкек, "САЯСАТ.KG". Боронбекова в этом сезоне забила два гола за команду.
Кыргызстанка Айжан Боронбекова стала чемпионкой Казахстана по футболу.
Весной этого года кыргызстанка перешла в состав «Актобе», который выступает в высшем дивизионе Казахстана.
«Актобе» в 26 матчах сезона одержал 24 победы и два матча завершил вничью, набрав 74 очка. Боронбекова в этом сезоне забила два гола за команду.
Основная борьба в чемпионате развернулась между «Актобе» и прошлогодним чемпионом БИИК из Шымкента. Команда шли без поражений и все должно было решиться в очных встречах.
В матче первого круга была ничью 2:2, а во втором круге «Актобе» на своем поле уступал 1:2, но забил два гола в концовке встречи и вырвал победу и чемпионский титул.
В следующем сезоне «Актобе» снова сыграет в женской Лиге чемпионов.
В этом сезоне команда Боронбековой уже играла в Лиге чемпионов, но не смогла пройти раунд квалификации.
Источник: АКИpress