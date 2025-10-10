Стало известно, кто получил Нобелевскую премию мира. И это не Трамп

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Премия присуждена за «ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы

Нобелевскую премию мира получила представительница Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Об этом сообщил Нобелевский комитет.

Мария Корина Мачадо — бывший депутат парламента Венесуэлы. Премия присуждена за «ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

«Мария Корина Мачадо, лидер демократического движения в Венесуэле, является одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке последнего времени. Она стала ключевой, объединяющей фигурой в политической оппозиции, которая когда-то была глубоко разобщена, — оппозиции, которая нашла общую почву в требовании свободных выборов и представительного правления», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Президент США Дональд Трамп, рассчитывающий стать лауреатом Нобелевской премии, остался без награды.

