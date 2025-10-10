На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,4

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Власти объявили угрозу цунами

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у острова Минданао (Филиппины), объявлена угроза цунами.

Очаг залегал на глубине около 62 км, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Власти активировали предупреждение о цунами для прибрежных районов острова. Сейсмологи предупреждают, что волны высотой от 1 до 3 метров могут нахлынуть на побережье, расположенное в пределах 300 км от эпицентра землетрясения.

Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

Источник: vesti.kg



