В Индии 20 детей умерли из-за приема сиропа от кашля

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Еще пять детей находятся в критическом состоянии

В Индии по меньшей мере 20 детей умерли и 5 находятся в критическом состоянии из-за приема сиропа от кашля Coldrif, произведенного индийской компанией Sresan Pharmaceuticals, передает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.

Первый смертельный случай был зарегистрирован 2 сентября. 14 детей умерли в центральном штате Мадхья-Прадеш. По данным министерства здравоохранения этого региона, сироп от кашля привел к острой почечной недостаточности, которая повлекла смерть детей.

Власти штата Тамилнад закрыли предприятие Sresan Pharmaceuticals. Руководству компании предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, фальсификации лекарств и нарушении закона о выпуске фармацевтической продукции. Центральное управление по контролю за стандартами лекарственных средств рекомендовало аннулировать лицензию на выпуск Coldrif. Правительства индийских штатов Махараштра, Уттар-Прадеш, Раджастхан и Уттаракханд запретили его продажу и использование.

В ходе продолжающегося расследования установлено более 300 грубых нарушений при производстве сиропа. В составе Сoldrif было обнажено токсичное вещество диэтиленгликоль, допустимые пределы которого в препарате были повышены на 50%. Ради снижения стоимости производства компания добавляла его в детский сироп вместо безопасных фармацевтических ингредиентов.

Источник: vesti.kg



