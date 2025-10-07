Казахстан ввёл новые правила пересечения границы автомобильным транспортом и перевозки грузов

С 23 сентября 2025 года в Республике Казахстан вступили в силу изменения в правила пересечения государственной границы автомобильным транспортом и перевозки грузов. Об этом сообщило посольство Кыргызской Республики в Казахстане.



Поправки предусматривают использование платной системы электронной очереди (СЭО) и уточняют порядок внеочередного и ускоренного пропуска транспортных средств, грузов и товаров.



Основные изменения



Местные исполнительные органы теперь обязаны организовывать зоны ожидания рядом с пунктами пропуска. В системе СЭО предусмотрена возможность внеочередной регистрации въезда для почтовых операторов, перевозчиков животных, скоропортящихся, опасных, экспортных, гуманитарных и военных грузов.



Количество бронирований для внеочередного пропуска ограничено:



оператор почты — до 1% суточной пропускной способности;

перевозка животных, скоропортящихся и опасных грузов, а также экспортных, гуманитарных и военных — до 5%.

Тарифы за проезд через электронную очередь



Согласно новой редакции правил, установлены следующие тарифы:



за проезд одной грузовой машины — 1 МРП (3932 тенге);

внеочередной пропуск — 1 МРП;

ускоренный пропуск — 100 МРП (393 200 тенге);

бронирование вторичного слота — 100 МРП;

гарантийное обеспечение — 20 МРП (78 640 тенге).

Контроль и безопасность



Пропуск транспортных средств через границу осуществляется с помощью камер распознавания госномеров, интегрированных с государственной базой данных и системой СЭО.



Регистрация в СЭО возможна через сайт регистратора с использованием ЭЦП или кода подтверждения по SMS. Система автоматически проверяет наличие регистрации транспортного средства, страховки и задолженностей по штрафам.



Ответственность пользователей



При внесении недостоверных данных учётная запись пользователя блокируется. Жалобы на действия регистратора рассматриваются в течение пяти рабочих дней.



Установлены также ограничения на многократное бронирование. Отмена брони или неявка в пункт пропуска в назначенное время приводит к невозврату оплаченной суммы.



Пользователь может один раз перенести бронь на другую дату без повторной оплаты, однако вторичное бронирование на освобождённые слоты не допускается.



Информационная записка направлена Посольством Кыргызской Республики в Республике Казахстан для информирования государственных органов и грузоперевозчиков.

Источник: tazabek.kg

