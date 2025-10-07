Казахстан ввёл новые правила пересечения границы автомобильным транспортом и перевозки грузов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". При внесении недостоверных данных учётная запись пользователя блокируется.
С 23 сентября 2025 года в Республике Казахстан вступили в силу изменения в правила пересечения государственной границы автомобильным транспортом и перевозки грузов. Об этом сообщило посольство Кыргызской Республики в Казахстане.
Поправки предусматривают использование платной системы электронной очереди (СЭО) и уточняют порядок внеочередного и ускоренного пропуска транспортных средств, грузов и товаров.
Основные изменения
Местные исполнительные органы теперь обязаны организовывать зоны ожидания рядом с пунктами пропуска. В системе СЭО предусмотрена возможность внеочередной регистрации въезда для почтовых операторов, перевозчиков животных, скоропортящихся, опасных, экспортных, гуманитарных и военных грузов.
Количество бронирований для внеочередного пропуска ограничено:
оператор почты — до 1% суточной пропускной способности;
перевозка животных, скоропортящихся и опасных грузов, а также экспортных, гуманитарных и военных — до 5%.
Тарифы за проезд через электронную очередь
Согласно новой редакции правил, установлены следующие тарифы:
за проезд одной грузовой машины — 1 МРП (3932 тенге);
внеочередной пропуск — 1 МРП;
ускоренный пропуск — 100 МРП (393 200 тенге);
бронирование вторичного слота — 100 МРП;
гарантийное обеспечение — 20 МРП (78 640 тенге).
Контроль и безопасность
Пропуск транспортных средств через границу осуществляется с помощью камер распознавания госномеров, интегрированных с государственной базой данных и системой СЭО.
Регистрация в СЭО возможна через сайт регистратора с использованием ЭЦП или кода подтверждения по SMS. Система автоматически проверяет наличие регистрации транспортного средства, страховки и задолженностей по штрафам.
Ответственность пользователей
При внесении недостоверных данных учётная запись пользователя блокируется. Жалобы на действия регистратора рассматриваются в течение пяти рабочих дней.
Установлены также ограничения на многократное бронирование. Отмена брони или неявка в пункт пропуска в назначенное время приводит к невозврату оплаченной суммы.
Пользователь может один раз перенести бронь на другую дату без повторной оплаты, однако вторичное бронирование на освобождённые слоты не допускается.
Информационная записка направлена Посольством Кыргызской Республики в Республике Казахстан для информирования государственных органов и грузоперевозчиков.
Источник: tazabek.kg