Премьер-министр Франции подал в отставку спустя меньше месяца в должности

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Президент Эммануэль Макрон ее принял.

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню, занявший должность 9 сентября, подал заявление об отставке, сообщает BFM со ссылкой на Елисейский дворец. Президент Эммануэль Макрон ее принял.

Только накануне Лекорню объявил о назначениях в новое правительство страны. Некоторые министры из состава предыдущего кабмина сохранили свои должности, например, глава МВД Брюно Ретайо и министр юстиции Жеральд Дарманен. Часть прежде работали в правительствах при президентстве Макрона, в их числе - новый глава оборонного ведомства Брюно Ле Мэр, который был министром экономики в 2017-2024 годах.

Назначения раскритиковали как сами министры, так и оппозиция. Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что разочарован новым правительством, неспособным привести к перелому, которого ждут французы. Недовольство отсутствием "обещанного прорыва" выразил и Ретайо.

Критика прозвучала также со стороны представителей лагеря Макрона, отмечает AFP: депутат Нацсобрания Эрван Баланан предупредил о расколе, "если не будет существенных изменений".