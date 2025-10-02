Китаец обменял почку на iPhone и стал инвалидом

В Китае внимание общественности привлекла история молодого мужчины Ван Шанкуна, который в юности продал почку ради покупки iPhone 4 и iPad 2 и стал инвалидом, сообщает издание The Thaiger.

В 2010 году 17-летний подросток из бедной семьи в провинции Аньхой, очаровавшись популярностью iPhone 4, который в то время был хитом продаж, продал почку, чтобы позволить себе дорогостоящую покупку.

В интернете он наткнулся на сообщение: "Людям не нужны две почки, одной достаточно. Почему бы не обменять почку на деньги?" Втайне от своей семьи он связался с группой, торгующей человеческими органами. После чего он перенес нелегальную операцию в местной больнице. Отмечается, что условия операции были небезопасными. Почку незаконной организации удалось продать почти за $3,5 тыс.

На вырученные деньги он купил iPhone 4 и iPad 2. А пятерым жителям южного Китая предъявлены обвинения в незаконной торговле органами. Суд обязал их выплатить семье Шанкуна денежную компенсацию в размере около $208 тыс. Однако эти деньги не смогли изменить судьбу юноши.

Вскоре после операции у него из-за антисанитарных условий развились серьезные инфекции, оставшаяся почка начала давать сбои, потребовалась срочная госпитализация. В настоящее время он регулярно проходит диализ, у него наблюдаются высокая температура, слабость и гематурия. Сообщается, что его почка потеряла 75% своей функции. Сейчас мужчине 31 год, ему присвоена третья группа инвалидности, и он не может выполнять никакую работу.

Ван Шанкун признает, что совершенный в юности поступок был величайшей ошибкой его жизни.

Источник: kaktus.media