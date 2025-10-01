Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 60 человек

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Тела погибших продолжают поступать в больницы

Число погибших от землетрясения на Филиппинах возросло до 60 человек. Об этом сообщил телеканал GMA News со ссылкой на данные управления гражданской обороны республики.

Заместитель секретаря управления гражданской обороны Филиппин Бернардо Алехандро сообщил, что поступает все больше сообщений о жертвах, и подтвердил факт гибели 60 человек.

По данным телеканала, число жертв продолжает расти, и тела погибших продолжают поступать в больницы.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее 30 сентября, вызвало значительные разрушения: обрушились четыре здания, повреждены три правительственных строения, а также выведены из строя шесть мостов и одна дорога.

Источник: vesti.kg



