Экс-министра сельского хозяйства Китая приговорили к смертной казни за коррупцию

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По некоторым данным, он получил взяток на 38 млн долларов

Бывшего министра сельского хозяйства Китая Тан Жэньцзянь приговорили к смертной казни за коррупцию, сообщает агентство Xinhua.

По данным следствия, в период с 2007 по 2024 год бывший министр, находясь на различных должностях, получал взятки взамен на помощь в вопросах хозяйственной деятельности и заключения контрактов. По некоторым данным, общая сумма полученных Жэньцзянем взяток превышает 38 млн долларов.

25 июля чиновнику вынесли приговор. На суде он полностью признал свою вину в коррупции и раскаялся. Жэньцзяню был вынесен смертный приговор с двухлетней отсрочкой исполнения наказания. По истечению срока она может быть заменена на пожизненное заключение, если экс-министр не совершит новых преступлений за установленное время.

Источник: vesti.kg



