Экс-президента Франции приговорили к пяти годам тюрьмы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Обвинение просило для экс-президента семь лет тюремного заключения и штраф в 300 тысяч евро.

Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании в 2007 году, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

«Николя Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора. Фактически это означает, что бывший президент будет заключен в тюрьму в ближайшие недели», — говорится в публикации.

Перед тем суд признал Саркози виновным в преступном сговоре, но оправдал его по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции.

Обвинение просило для экс-президента семь лет тюремного заключения и штраф в 300 тысяч евро.

Кроме того, суд признал виновными и вынес приговоры еще нескольким фигурантам. Глава администрации Саркози Клод Геан и бизнесмен Александр Джури получили по шесть лет, политик Брис Ортефе — два года. Последний в разные периоды при Саркози возглавлял Министерство труда и МВД.

Расследование началось в 2012 году, после того как издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози.

В 2016-м франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с пятью миллионами евро наличными. По его словам, два раза он передавал деньги Геану, а один раз — лично Саркози. В ноябре 2020-го Такиеддин от этих обвинений отказался. Он умер 23 сентября в Бейруте в возрасте 75 лет.

Источник: Кабар