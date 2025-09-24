65-летний мужчина отрастил опухоль размером с голову

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Опухоль, которая росла более 16 лет, оказалась доброкачественной липомой

В России хирурги удалили у 65-летнего мужчины опухоль на шее размером с голову. Об этом сообщает Минздрав Кировской области страны.



Опухоль, которая росла более 16 лет, оказалась доброкачественной липомой — образованием из жировых клеток. Она находилась на задней поверхности шеи.



Заведующий хирургическим отделением №1 Кировской областной клинической больницы Игорь Попырин пояснил, что причины развития липом до конца не изучены. Среди возможных факторов он назвал нарушение жирового обмена, генетическую предрасположенность и закупорку сальных желез.



«Обычно такая опухоль растет медленно и безболезненно, поэтому многие пациенты откладывают визит к врачу, надеясь, что образование исчезнет самостоятельно. Но если липома увеличивается, никакие мази и народные средства не помогут. Единственный эффективный метод лечения — хирургическое удаление», - сказал Попырин.



Он добавил, что длительное существование любых опухолей несет потенциальный риск озлокачествления и сдавления окружающих тканей, особенно при больших размерах новообразования.

Источник: АКИpress

