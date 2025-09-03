Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тысячи

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Количество погибших может увеличиться, поскольку были разрушены целые деревни

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тысячи, сообщают СМИ со ссылкой на данные Афганского общества Красного Полумесяца.

По данным организации, в результате стихийного бедствия пострадали более 3,2 тыс. человек, более 8 000 домов были разрушены.

Спасательная операция в зоне бедствия продолжается. Спасатели пытаются добраться до наиболее пострадавших от землетрясения труднодоступных горных районов. Поиски выживших продолжаются.

Официальные лица предупреждают, что число погибших может увеличиться, поскольку были разрушены целые деревни.

Источник: vesti.kg



