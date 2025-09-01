Путин изменил структуру управления в администрации президента

Президент РФ Владимир Путин постановил упразднить два управления администрации президента: по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству.

Тем же указом он постановил создать управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Главе администрации президента (эту должность занимает Антон Вайно) поручено в течение трех месяцев подготовить соответствующие предложения и провести организационно-штатные мероприятия.

Вскоре после выхода указа из списка подразделений администрации президента на сайте Кремля исчезли оба упраздненных управления.

Оба упраздняемых управления курирует замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Источники "Ведомостей" называли его одним из кандидатов на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Сейчас эту должность занимает Александр Гуцан. Источники РБК говорили, что его кандидатуру выдвинут на пост генпрокурора вместо Игоря Краснова, который подал заявку на вакантную должность председателя Верховного суда.

Управление администрации президента по приграничному сотрудничеству было преобразовано из управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией в 2018 году.

Основными задачами подразделения стали обеспечение деятельности президента по вопросам приграничного сотрудничества на европейском направлении; координация деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций по вопросам, относящимся к ведению управления; а также информационно-аналитическое обеспечение деятельности президента и главы его администрации по таким вопросам.

Начальником управления по приграничному сотрудничеству был Алексей Филатов.

