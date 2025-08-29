В России выявлены первые завозные случаи лихорадки чикунгунья

Вирус выявили у двоих мужчин, вернувшихся из Шри-Ланки

В России выявлены первые завозные случаи лихорадки чикунгунья, сообщают российские СМИ со ссылкой на Роспотребнадзор.

Вирусом чикунгунья заразились двое жителей подмосковной Балашихи. Заболевание у них выявили после того, как они вернулись в РФ из Шри-Ланки.

Первым вирус обнаружили у 28-летнего Евгения. Его госпитализировали в больницу в Раменском в состоянии средней тяжести. Второй заболевший — 37-летний Александр. Он также находится в состоянии средней тяжести в той же больнице. Обоих во время отдыха на Шри-Ланке укусили комары. У мужчин сейчас наблюдается температура. Первые симптомы появились в аэропорту после прилёта.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. На границе РФ продолжает функционировать система «Периметр», анализирующая эпидемические риски.

Источник: vesti.kg