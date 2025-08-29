Умер композитор Родион Щедрин

Народный артист СССР, композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни, сообщает Большой театр.

«Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики», — говорится в сообщении.

С 1958 года Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой (умерла в 2015 году в возрасте 89 лет).

Щедрин — один из самых известных композиторов второй половины ХХ века, большинство его произведений написаны на сюжеты классиков — Николая Гоголя, Антона Чехова, Льва Толстого, Владимира Набокова, Николая Лескова и других. Он — автор балетов «Конек-горбунок», «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой», премьеры которых состоялись в Большом театре, а также опер «Лолита», «Очарованный странник», «Боярыня Морозова», «Левша», «Рождественская сказка».

Всего Щедрин создал более полутора сотен камерных, хоровых и симфонических пьес, музыку в драматических спектаклях и кино.

Источник: РБК