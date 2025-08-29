Исполнитель хита Gangnam Style арестован в Южной Корее

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Его обвиняют в незаконном получении рецептов на психотропные препараты

В Южной Корее арестован исполнитель хита Gangnam Style рэпер Пак Чжэ Сан, сообщают СМИ.

Артист, известный по прозвищу Psy, в 2012 году стал знаменитым благодаря песне Gangnam Style, которая за считанные дни поднялась на вторую строчку поп-чарта Billboard Hot 100 в США. А клип на песню впервые в истории YouTube собрал более 1 миллиарда просмотров.

По информации СМИ, Пак Чжэ Сан был арестован на днях в Корее по обвинению в незаконном получении рецептов на психотропные препараты и передаче их третьим лицам. Также арестован и врач певца.

Согласно данным следствия, Psy с 2022 года получал в одной из больниц Сеула рецепты на Xanax (алпразолам) и Stilnox (золпидем), которые используются для лечения нарушений сна, а также при тревожности и депрессии, без проведения положенных предварительных персональных консультаций. Рецепты от его имени забирали третьи лица, включая его менеджера, что запрещено по закону.

Источник: vesti.kg




