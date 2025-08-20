Девушка продала своего парня в рабство за $14 тыс и поехала отдыхать в Таиланд

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Её арестовали на обратном пути в Китай.

19-летний парень познакомился с девушкой в бильярдном клубе в Китае. Она представилась богатой наследницей и уговорила его поехать в Мьянму, обещая работу и «родственные связи». Но по прибытию на границу его встретили бандиты, а девушка исчезла.

Молодой человек провёл 4 месяца в рабстве, где его заставляли заниматься кибермошенничеством, подвергали пыткам и держали по 20 часов за компьютером. За это время он потерял 10 кг и частично оглох.

Похитители требовали выкуп в $48 000, который его семья смогла собрать не сразу. В итоге парня отпустили.

Тем временем девушка уехала в Таиланд, где отдыхала и потратила часть денег. Её арестовали на обратном пути в Китай.

Источник: knews.kg