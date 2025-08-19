В США предупредили об опасности поддельных игрушек Лабубу

Оригинальные Лабубу имеют голографическую наклейку Pop Mart и сканируемый QR-код со ссылкой на официальный сайт компании.

Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) выпустила предупреждение о поддельных игрушках Лабубу, которые представляют серьезную угрозу для маленьких детей, сообщает Kazinform.

«Эти подделки, продаваемые как плюшевые фигурки и брелоки, достаточно малы, чтобы ребенок мог засунуть их в рот и перекрыть дыхательные пути. CPSC также получила сообщения о том, что поддельные Лабубу легко ломаются и распадаются на мелкие детали, которые могут стать причиной удушья», - говорится в заявлении комиссии, которая предупреждает потребителей не покупать такие поддельные товары.

Отмечается, что комиссия выявила несколько партий таких подделок при попытке их ввоза в США из Китая.

«Эти поддельные игрушки Лабубу опасны, незаконны и им не место в американских домах», - заявил исполняющий обязанности председателя CPSC Питер Фельдман.

Также комиссия сообщила, как распознать подделку, отметив, что у них часто слишком яркие цвета или неправильное количество зубов (у оригинала их девять). Кроме того, оригинальные Лабубу имеют голографическую наклейку Pop Mart и сканируемый QR-код со ссылкой на официальный сайт компании.

Источник: Кабар