Трамп, Зеленский и лидеры ЕС провели переговоры в Вашингтоне. Главные итоги

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Лидеры европейских стран проведут во вторник видеоконференцию, чтобы подвести итоги переговоров в Вашингтоне.

Мировые СМИ обсуждают встречу в Вашингтоне, которую ждали как судьбоносную для Украины. В ней приняли участие Дональд Трамп, Владимир Зеленский и несколько европейских лидеров, которые приехали поддержать президента Украины. Коротко о самом главном.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели переговоры в Белом доме. Это был второй визит Зеленского в Вашингтон после переизбрания Трампа. Первый, в феврале 2025 года, закончился провалом. К апрелю отношения двух президентов удалось восстановить.

Нынешний визит Зеленского в Белый дом прошел в гораздо более дружелюбной атмосфере. Президент Украины, которого американские консерваторы в прошлый приезд осудили за то, что не сменил свою камуфляжную форму на костюм, на этот раз надел черный пиджак и черную рубашку - и не меньше восьми раз поблагодарил Трампа.

Президент Украины приехал к Трампу вместе с европейскими политиками, чтобы обсудить гарантии безопасности. Трамп пообещал, что Украина получит "много помощи" от США и Европы, но дал понять, что речь не идет о членстве в НАТО.

Газета Financial Times ознакомилась с документом украинской делегации, в котором говорилось, что для обеспечения гарантий безопасности со стороны США Украина готова закупить американское оружие на $100 млрд. В документе, вероятно, подготовленном до начала встречи, также подчеркивалось, что Украина не согласна на территориальные уступки России и настаивает на прекращении огня как первом шаге к мирному соглашению.

Трамп отказался от требования о прекращении огня, которое выдвигал России. Он несколько раз заявил, что миру не обязательно должно предшествовать перемирие. По словам Трампа, он добивался перемирия в Украине, чтобы предотвратить гибель людей, но "стратегически" режим прекращения огня "может быть невыгоден для той или иной стороны". Европейские лидеры, в отличие от Трампа, продолжают публично настаивать на необходимости перемирия.

"Вопрос территорий будет обсуждаться лишь между мной и Путиным", - заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции возле Белого дома.

Как сообщили СМИ, Трамп прервал переговоры с украинцами и европейцами в Белом доме, чтобы созвониться с Путиным (изначально он планировал позвонить ему после переговоров). Европейские лидеры, сказал источник Reuters, восприняли этот звонок как "позитивный знак".

Трамп заявил, что начал подготовку к встрече Путина с Зеленским. Президент США договорился, что лидеры России и Украины встретятся в течение двух недель, пишет Reuters со ссылкой на канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед журналистами в Вашингтоне и заявил, что европейские вооруженные силы должны принять участие в миротворческих операциях в Украине после окончания боевых действий. "Нам понадобится сильная украинская армия, и мы должны будем помочь Украине на местах, - сказал он. - Потребуются миротворческие операции, которые готовы обеспечить союзники Украины".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что очень доволен результатами встречи в Вашингтоне, в частности прогрессом, достигнутым по поводу гарантий безопасности для Украины, и продвижением вперед в подготовке двусторонних и трехсторонних встреч между лидерами США, России и Украины.

