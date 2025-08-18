Мужчина ходил 8 лет с ножом в груди и не знал об этом

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Посторонний предмет в грудной клетке обнаружили во время рентгена

В Танзании врачи обнаружили в теле 44-летнего мужчины нож, который находился там на протяжении восьми лет, пишут СМИ.

Пациент обратился в больницу с жалобами на боли и гнойные выделения в области груди, и рентген показал наличие постороннего предмета.

Как выяснилось, мужчина получил ранения во время драки восемь лет назад. Тогда он посчитал их незначительными и не стал обращаться за полноценным медицинским обследованием. Всё это время он жил привычной жизнью, не подозревая, что внутри его груди застрял нож.

Хирурги успешно извлекли металлический предмет, который, к счастью, не задел жизненно важные органы. После операции мужчина провёл сутки в реанимации и ещё десять дней в стационаре. Медики отмечают, что его состояние стабильно, осложнений не возникло.

