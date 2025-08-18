Президент Сербии Александр Вучич высказался о переговорах Трампа и Путина

Бишкек, "Саясат.kg". Установление мира не только поможет поднять уровень экономического сотрудничества Сербии с Россией и США, но и с другими странами.

«Исключительное значение для будущего Сербии», - так президент Александр Вучич оценил встречу российского и американского лидеров на Аляске. По его словам, прошедший саммит имеет решающее значение для мира и Сербии, которая находится под внешним давлением.

- Приветствую переговоры, которые в Анкоридже провели президент США Дональд Трамп как принимающая сторона, и его гость - президент РФ Владимир Путин. Сербия считает, что эти разговоры имеют решающее значение для будущего человечества, конечно, будущего Европы и исключительное значение для будущего Сербии.



Уверен, что установление мира — величайший интерес всех людей на планете и особенно считаю, что оно представляет интерес для Сербии, потому что часть напряженности и давления, направленного против Сербии, нашего народа и граждан, станут меньше или совсем исчезнут, если будет установлен мир, - заявил Вучич в обращении к гражданам.



По его словам, установление мира не только поможет поднять уровень экономического сотрудничества Сербии с Россией и США, но и с другими странами.