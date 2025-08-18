Путин поделился с Токаевым подробностями встречи с Трампом на Аляске

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Переговоры они назвали полезными и продуктивными, однако конкретных договоренностей достигнуто не было.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и поздравил его с состоявшимися на Аляске переговорами с главой США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба президента республики.



По словам Токаева, саммит улучшил понимание американской стороны позиции Кремля по Украине, что поможет найти «точки соприкосновения по этой сложной проблеме».



Глава Казахстана отметил, что встреча на Аляске — прорывное мероприятие в укреплении позиций России в рамках «взаимопонимания на мировой арене». Токаев подчеркнул, что в условиях напряженной обстановки уровень организации переговоров имеет большое политическое значение.



Путин, в свою очередь, проинформировал Токаева о некоторых конкретных аспектах состоявшихся на Аляске переговоров.



Путин и Трамп в ночь с 15 на 16 августа провели в Анкоридже на Аляске первую за шесть лет очную встречу. Переговоры они назвали полезными и продуктивными, однако конкретных договоренностей достигнуто не было.

Источник: CentralAsia

