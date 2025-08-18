Лесные пожары в Испании: задержаны почти 30 подозреваемых

Бишкек, "САЯСАТ.KG". За несколько дней пожары уничтожили около 115 тысяч гектаров леса

С 1 июня в Испании задержаны почти 30 человек по подозрению в разжигании природных пожаров, сообщило агентство Europa Press со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны.

«Всего 27 человек были задержаны, в отношении 92 проведена проверка с 1 июня, даты начала государственной кампании против лесных пожаров», – говорится в сообщении.

Ситуация с лесными пожарами в Испании ухудшается. По данным газеты El Pais, за несколько дней пожары уничтожили около 115 тысяч гектаров, что нарушило транспортное сообщение и привело к необходимости эвакуировать тысячи людей, проживающих в разных регионах страны.

Источник: vesti.kg



