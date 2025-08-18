Казахстан призвал страны Центральной Азии к справедливому распределению воды

Реальная угроза - Бозумбаев призвал чиновников соседних стран к справедливости

Канат Бозумбаев призвал руководителей водохозяйственных ведомств стран Центральной Азии к справедливому распределению воды в условиях климатических вызовов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.

Об это он высказался во время заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК). Встреча собрала представителей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также международных организаций.

Канат Бозумбаев отметил, что текущий вегетационный период проходит в крайне напряженных условиях, а прогнозируемое ухудшение климата и маловодье в следующие годы требует от стран ЦА скоординированных действий и строгого соблюдения достигнутых договоренностей.

Говоря об этом, Бозумбаев отметил, что на сегодня объем Шардаринского водохранилища опустился ниже среднемноголетних значений.

"Это уже не просто цифры - это реальная угроза для водообеспечения в низовье. Мы вынуждены констатировать, что решения, принятые в рамках МКВК, исполняются не в полном объеме, что приводит к серьезным трудностям в регулировании водных режимов. Я хотел бы подчеркнуть: время требует от нас большей динамики. Нужно не только обсуждать и планировать, но и принимать конкретные меры. Уверен, что наше партнерство будет и дальше развиваться в духе доверия и взаимопонимания, а совместная работа принесет ощутимые результаты для наших стран и всего региона", - сказал Канат Бозумбаев.

Также прошли отдельные переговоры с представителями Таджикистана и Узбекистана, где обсудили использование лимитов воды и работу водохранилищ в бассейнах Сырдарьи и Амударьи. Стороны наметили план подготовки к следующему сезону.

МКВК - главный межгосударственный орган региона по стратегическому управлению трансграничными водными ресурсами. Сегодняшняя повестка была обусловлена сложной агроклиматической ситуацией и сосредоточена на оперативных вопросах справедливого распределения водных ресурсов.

Как Казахстан ищет воду и договаривается с соседями. О важных проблемах региона

Ранее корреспонденты Tengrinews.kz поднимали проблему острого дефицита воды в странах Центральной Азиии. Летние температуры в некоторых регионах в последние годы зашкаливают за 40 градусов. На этом фоне ускоряется таяние ледников, учащаются климатические катастрофы, и эксперты предупреждают: страны Центральной Азии без достаточного сотрудничества перейдут из категории регионов с недостаточным водоснабжением в зону острого дефицита воды.

Есть ли у стран-соседей инструменты для решения проблем, готовы ли они договариваться, на что тратят больше всего воды, как Казахстан, являющийся нижней страной, обеспечивает себя этим ресурсом и в каком году может начаться острая нехватка воды – об этом в материале Tengrinews.kz.

Справка: в контексте водных ресурсов верхними странами называют те, что находятся ближе к истокам трансграничных или межгосударственных рек и других водоемов. Они первыми получают доступ к воде и могут регулировать ее объемы, качество и скорость поступления вниз по течению. Нижние страны находятся ниже по течению, ближе к устью рек и зависят от водопользования верхних стран. В Центральной Азии верхние страны – Кыргызстан и Таджикистан. Они расположены в горах, где формируются истоки крупнейших рек региона – Сырдарьи и Амударьи. Нижние страны – Узбекистан, Туркменистан и Казахстан.

