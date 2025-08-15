В Египте автобус с туристами попал в ДТП. Среди пострадавших есть кыргызстанцы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". МИД: Данный вопрос находится на особом контроле
Тридцать девять туристов из России, Украины и Кыргызстана пострадали в ДТП с автобусом в Египте. Об этом сообщает "РИА Новости".
ДТП произошло сегодня, 14 августа, в провинции Южный Синай. Машина врезалась в ограждение и упала на бок. Общее число пострадавших составляет 43 человека, включая четверых египтян - водителя, помощника, гида и сопровождающего поездку охранника.
"Туристический автобус, в котором находились 44 человека, перевернулся на трассе… В результате инцидента погибла российская туристка, пострадали 42 человека, среди которых 39 иностранцев - граждане России, Украины и Кыргызстана", - сообщила администрация Южного Синая.
По данным издания, 14 пострадавших, изначально госпитализированных в больницу Абу-Рудайса, были переведены в ряд других больниц Южного Синая.
Kaktus.media запросил информацию у МИД КР. В пресс-службе ведомства сообщили, что посольство Кыргызстана в Саудовской Аравии, аккредитованное по совместительству в Египте, ведет работу с официальными органами этой страны для выяснения всех обстоятельств происшествия и подтверждения информации о возможном участии в нем граждан КР.
"Данный вопрос находится на особом контроле", - сказано в ответе МИД.
Источник: Кактус