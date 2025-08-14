Кремль назвал время начала предстоящих переговоров Путина и Трампа, и состав участников

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Саммит состоится рядом с военной базой на мемориальном кладбище.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске начнутся 15 августа в 11:30 по местному времени (22:30 мск) в формате тет-а-тет с участием переводчиков. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает «КоммерсантЪ», РБК и другие российские СМИ.



По его словам, затем переговоры пройдут в расширенном формате с участием членов делегаций.



«Что касается повестки дня саммита, то всем очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, в том числе с учетом обсуждения, которое было проведено в Кремле 6 августа с участием специального посланника президента США Стива Уиткоффа»,— сообщил Юрий Ушаков.



В состав российской делегации вошли главы МИД, Минфина, Минобороны Сергей Лавров, Антон Силуанов и Андрей Белоусов, глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, а также Юрий Ушаков. Состав американской делегации пока не раскрывался.



По словам Юрия Ушакова, длительность переговоров пока не определена, это будет зависеть от президентов. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят в том числе двустороннее сотрудничество в экономической сфере и вопросы глобальной безопасности. Лидеры «скажут несколько слов» в начале встречи, а по итогам переговоров дадут совместную пресс-конференцию для СМИ.

