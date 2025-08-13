Встреча на Аляске. Путина будут охранять в том числе агенты Секретной службы США

Бишкек, "Саясат.kg". Мир ждёт результатов этой встречи, поскольку, по некоторым данным, на ней будет решаться "судьба" Украины.
Это подтвердил бывший сотрудник Секретной службы США высокого ранга Роберт Макдоналд, так пишет ТАСС.
- Когда президент Путин прибудет в Соединенные Штаты, у него будет его обычная личная охрана из России. И у него будет личная охрана из Секретной службы США. Мы не хотим, чтобы с президентом Путиным что-либо произошло, когда он находится здесь. Как и российские органы власти не хотели бы, чтобы с президентом Трампом что-то произошло, если бы он находился в России,
- заявил Макдоналд.
Он заверил, что политический климат и разногласия политического характера никогда не примешиваются к работе органов охраны высших государственных лидеров.
Напомним, встреча президентов США и России состоится в пятницу в городе Анкоридж на Аляске.
Мир ждёт результатов этой встречи, поскольку, по некоторым данным, на ней будет решаться "судьба" Украины.