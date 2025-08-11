В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Есть разрушения

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Очаг землетрясения залегал на глубине 11 км.
В воскресенье, 10 августа, в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
По данным агентства, эпицентр землетрясения находился в районе Синдирги провинции Балыкесир на западе Турции.
Очаг землетрясения залегал на глубине 11 км.
По предварительной информации, жертв в результате подземных толчков нет, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.
Вместе с тем сообщается, что в Балыкесире обрушилось несколько строений.
Землетрясение также ощущалось в Измире, Кютахье, Ялове, Стамбуле, Манисе, Ушаке, Айдыне, Эскишехире, Сакарье Ялове и Текирдаге.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сочувствие гражданам, которых затронуло землетрясение. Глава государства подчеркнул, что внимательно следит за развитием ситуации.
