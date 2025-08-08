Российские ученые разработали комплексный тест на пять опасных инфекций

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Новый тест обнаруживает возбудитель пяти болезней в течение часа

Российские специалисты разработали комплексный тест, который позволяет обнаружить сразу пять опасных инфекций, включая чуму и холеру, сообщает РИА Новости.

«Ученые Российского противочумного института «Микроб» совместно с Научно-исследовательским институтом системной биологии и медицины Роспотребнадзора разработали комплексный тест для выявления пяти опасных инфекционных заболеваний - чумы, холеры, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии. Разработка велась в рамках реализации федерального проекта «Санитарный щит страны безопасность для здоровья», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый тест обнаруживает возбудитель какой-либо из этих болезней в течение часа. Он отличается высокой точностью и может выявлять даже минимальное количество микробных клеток.

Источник: vesti.kg



