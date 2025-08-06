Умер бывший президент Румынии Ион Илиеску

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ему было 95 лет.

Бывший президент Румынии Ион Илиеску умер после почти двух месяцев пребывания в больнице, сообщило правительство. Ему было 95 лет.

"С глубоким прискорбием сообщаем о смерти бывшего президента Румынии Иона Илиеску. Бывший президент Румынии скончался сегодня, 5 августа 2025 года, в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску. Правительство Румынии выражает соболезнования семье и всем близким", - говорится в сообщении.

По данным медицинского центра, смерть наступила в 15:55 по местному времени. Представители больницы отметили, что в течение 57 дней госпитализации бывшего президента Румынии врачи прилагали все усилия, чтобы обеспечить ему необходимый уход и лечение.

Премьер-министр Румынии Илие Боложан отметил, что в период правления Илиеску были приняты решения, оказавшие значительное влияние на развитие Румынии, включая Снаговскую декларацию и закон о пересмотре Конституции. В правительстве уточнили, что подробности программы церемонии прощания, организованной в честь бывшего главы государства, сообщат позднее.

Источник: РБК