Аномальная жара в Европе могла стать причиной смерти около 2 300 человек - ученые

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 1,5 тысячи человек погибли непосредственно из-за климатического кризиса

Волна экстремальной жары в Европе, которая пошла на спад на минувшей неделе, могла стать причиной преждевременной смерти около 2300 человек. К такому выводу пришли британские ученые из King’s College и Лондонской школы медицины, пишет BBC со ссылкой на Reuters.

В исследовании были проанализированы данные по 12 городам (включая Барселону, Мадрид, Лондон и Милан), где изменение климата привело к повышению температуры на четыре градуса по Цельсию в течение 10 дней жары; в некоторых странах Западной Европы температура превысила 40 градусов.

Из 2300 преждевременных смертей порядка 1500 были связаны с изменением климата, которое усугубило жару, полагают исследователи, отмечая, что большинство смертей, связанных с жарой, официально не регистрируются.

В 2025 году Западная Европа пережила самый жаркий июнь за всю историю наблюдений, сообщала ранее европейская метеослужба Copernicus.

Источник: vesti.kg