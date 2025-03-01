Переговоры Зеленского и Трампа провалились

Встреча закончилась раньше запланированного.

Президент Украины Владимир Зеленский находитcя с визитом в США. Ожидалось, что он и глава Белого Дома Дональд Трамп подпишут соглашение о совместной добыче полезных ископаемых в Украине, сообщает LSM+ в передаче "Сегодня вечером". Однако политики обменялись резкими репликами непосредственно в прямом эфире, перебивая друг друга. Встреча закончилась раньше запланированного.

Между президентом Украины Владимиром Зеленским, американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом в прямом эфире возник ожесточенный спор, когда речь зашла о возможностях мирного урегулирования в Украине, сообщает УНИАН.

Украинский президент заявил о недоговороспособности кремлевского правителя Путина, которого никто не останавливал с 2014 года.

"Людей убивали на линии столкновения. Его никто не остановил. Мы имели с ним разговоры, много разговоров. Я подписал соглашение о прекращении огня, меня все уверяли, что никто в дальнейшем не пойдет... Какая здесь дипломатия может помочь? О чем идет речь?" - спросил он.

Спор между политиками вспыхнул, когда Вэнс упрекнул Зеленского за участие в предвыборной кампании Демпартии США в Пенсильвании и поддержку Камалы Харрис, а также потребовал, чтобы Зеленский поблагодарил США и президента Трампа, который пытается спасти его страну. Когда президент Украины попытался возразить, Трамп прервал его словами "у вашей страны большие проблемы, вы не побеждаете, вы не победите". Зеленский выразил благодарность США, но сказал, что "Украина с самого начала одна". Трамп на это повторил свое "мы дали вам 350 млрд долларов".

Ди Вэнс начал говорить, что у Украины сейчас недостаток мужчин на фронте, Зеленский возразил, что тот даже не был в Украине. После этого президент Украины сказал, что во время войны все страны испытывают проблемы, даже Соединенные Штаты Америки почувствовали бы их в такой ситуации. Тогда в спор вмешался Трамп и сказал, что Зеленский "не может этого знать":

"Не говорите нам, что мы ощущаем. Мы стараемся решить вашу проблему. Не надо нам набрасывать свою позицию. Вы не имеете права нам диктовать".

Президент США заявил, что Зеленский должен быть благодарным Штатам, поскольку он "не имеет нужных карт на руках" и не может говорить Вашингтону "хочу то - хочу это". На это украинский лидер возразил, что приехал в США "не в карты играть".

Затем встреча в Овальном кабинете Белого дома продолжилась уже без присутствия журналистов. Как сообщает Reuters, Зеленский покинул ее преждевременно. Трамп в соцсети Truth назвал поведение Зеленского "неуважительным" и заявил: "Он может возвращаться, когда будет готов к миру".

"Я определил, что президент Зеленский не готов к миру, если в него вмешается Америка, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, мне нужен МИР. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру", цитирует Трампа корреспондент CNN.

Источник: rus.lsm.lv