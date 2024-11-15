В России резко выросло число запросов на трудовые патенты для мигрантов

Количество запросов на патенты для иностранцев в 2024 году возросло почти на 49% после усиления контроля за миграционными процессами

В России в результате активной миграционной политики количество запросов на трудовые патенты для мигрантов в 2024-м возросло на 48,7%, а разрешений на работу - 26,3%, сообщила представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

Также в текущем году увеличилось число внеплановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, по итогам которых выявлено на 77,4% больше правонарушений.

"Количество уведомлений о заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранными гражданами и лицами без гражданства, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента либо разрешения на работу, возросло на 48,7% и 26,3% соответственно", - сказала Волк.

При этом, по словам представителя МВД РФ, с начала года на 44,5% сократилось число принятых лиц в гражданство России.

"Это связано с признанием гражданами РФ жителей новообразованных субъектов в соответствии с федеральными конституционными законами, а также с ужесточением контроля в данной сфере", - добавила она.

Волк уточнила, что полиция усилила борьбу с преступлениями, связанными с организацией незаконной миграции. В результате в 2,5 раза возросло число как выявленных, так и предварительно расследованных преступлений этой категории.

Кроме того, положительная динамика наблюдается и в работе по выявлению фиктивной постановки на учет иностранцев, заключила представитель МВД.

Напомним, наказание за преступления в миграционной сфере в России решили ужесточить. Так, ранее стало известно о введении повышенной уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев и изготовление поддельных документов.

Также теперь организация нелегальной миграции группой признана особо тяжким преступлением. Провинившимся будет грозить от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.

Источник - tj.sputniknews.ru