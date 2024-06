Руперт Мердок женился в пятый раз - на этот раз на экс-теще Романа Абрамовича

93-летний медиамагнат Руперт Мердок женился в пятый раз.

В этот раз на 67-летней Елене Жуковой - молекулярном биологе на пенсии. Информацию подтвердили в корпорации Мердока News Corp., рассказывает The Sun.

Мердок и Елена Жукова поженились в субботу. Церемония состоялась в винограднике миллиардера в Бель-Эйре, Калифорния. Фотографии молодоженов были опубликованы News Corp. Пара объявила о помолвке в марте.

Последний раз Мердок был женат на фотомодели Джерри Холл. Они поженились в 2016 году и развелись в 2022 году.

Руперт Мердок, у которого шестеро детей, является почетным председателем News Corporation.

В 1952 году Мердок унаследовал от отца газету в родной Австралии. За десятилетия он построил новостное и развлекательное предприятие, которое стало известным в Соединенных Штатах и ​​Великобритании, включая владение такими известными газетами, как The Times of London и The Wall Street Journal, а также The Sun.

Канал Fox News, круглосуточная сеть, основанная в 1996 году, оказала глубокое влияние на телевидение, став популярным источником новостей среди многих консервативных американских зрителей и политиков.

Жукова - бывшая жена Александра Жукова, энергетического инвестора-миллиардера и российского политика. Их дочь Даша ранее была замужем за российским миллиардером Романом Абрамовичем, который раньше владел футбольным клубом премьер-лиги "Челси", отмечает издание Politico.

Прошлой осенью Мердок ушел с поста руководителя материнской компании Fox News и своих медиахолдингов News Corp. Его сын Лахлан занял свое место в медиаимперии.



URL: https://kaktus.media/502584