Каждые 100 дней – новый триллион: федеральный бюджет США попал в долговую петлю

В финансово-экономической сфере остается выбор между плохим и совсем плохим

О том, что государственный долг США стремительно растет, знают все. Растет он как в абсолютном, так и относительном выражении. В далеком 1910 году государственный долг США составлял смешную по нынешним меркам сумму в 2,7 млрд долл., что составило 8,0% ВВП страны. Накануне вступления США во Вторую мировую войну, в 1940 году, цифры долга составили соответственно 50,7 млрд долл. и 52,4%. В 1960 году они равнялись соответственно 290,5 млрд долл. и 54,3%; в 1980 году – соответственно 900,0 млрд долл. и 32,5%. В 1981 году государственный долг США преодолел отметку в 1 триллион долларов.

А вот последние данные. В 2022 году государственный долг уже достиг величины в 31 трлн долл. А в конце прошлого года – 34 трлн долл.; в относительном выражении это 129% ВВП. В настоящее время темпы роста долга таковы, что он прирастает на 1 триллион долларов каждые 100 дней. Согласно прогнозу Счетной палаты США, при нынешней политике в ближайшие 30 лет госдолг Штатов будет расти вдвое быстрее их экономики и достигнет 200% ВВП к 2050 году.

Естественно, государственный долг надо обслуживать, и это обслуживание (выплата процентов, процентные расходы) осуществляется за счет федерального бюджета. В первые послевоенные годы бюджетные расходы на обслуживание госдолга составляли 5-6 млрд долл. в год. А уже на рубеже 70-80-х годов их величина пересекла планку в 100 млрд долл. На рубеже 90-х и нулевых годов они уже пересекли планку в 300 млрд долл. В конце прошлого десятилетия была пробита психологическая планка в 500 млрд долл. И вот, наконец с вступлением в 2024 год преодолен еще один "психологический барьер" - планка в 1 (один) триллион долларов. По оценкам ФРС США, по итогам нынешнего года процентные расходы федерального бюджета составят 1.059 млрд долл. Это в 1,6 раза больше величины процентных расходов в 2023 году (659 млрд долл.)

Бюджетные расходы на обслуживание государственного долга зависят не только от величины долга, но и от процентных ставок по долговым бумагам американского Минфина. А они, в свою очередь, зависят от ключевой ставки Федерального резерва США. Как мы знаем, ключевая ставка ФРС США сильно "гуляет". Так, в разгар финансового кризиса 2007-2009 гг. она была резко понижена до уровня 0-0,25%. На таком уровне она оставалась до октября 2014 года. Федеральный резерв называет это политикой "количественных смягчений". Затем началось очень осторожное ужесточение денежно-кредитной политики, ставка к концу прошлого десятилетия повысилась до максимального значения в 2,50%. А затем начался новый раунд смягчений, который был спровоцирован в первую очередь так называемой пандемией ковида, вызвавшей паралич в экономике. Весной 2020 года ставка опять упала почти до нулевой отметки. Весной 2022 года начался новый раунд ужесточения, в июле прошлого года уровень ставки был доведен до 5,50%. С тех пор уже было несколько заседаний Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, принимающего решения по ключевой ставке, и он оставляет ее на уровне 5,50%. Мол, снижать ставку никак нельзя по той причине, что инфляция пока не побеждена.

Впрочем, следует отметить, что американскому казначейству становиться все сложнее размещать новые транши долговых бумаг. Поэтому даже при сохраняющейся уже почти 10 месяцев ключевой ставке ФРС процентные ставки федеральных облигаций заметно подросли (в среднем с 2,1 до 3,3%).

Сочетание стремительного роста государственного долга с повышением и поддержанием на высоком уровне ключевой ставки и растущими трудностями в размещении казначейских бумаг стало причиной резкого увеличения процентных расходов федерального бюджета США. Если сравнивать ожидаемый в 2024 году объем процентных расходов с 2020 годом, то получается двукратное увеличение. Конечно, и другие бюджетные расходы растут, но не так стремительно. Как известно, главной статьей федерального бюджета США являются расходы на оборону. В 2020 году они составили 738 млрд долл., а в 2024 году – 886 млрд долл. Наблюдается рост на 20 процентов. А вот процентные расходы за это время должны удвоиться! Т. е. уже из приведенных цифр видно, что процентные расходы в бюджете 2024 года превысят расходы на оборону.

И вот на днях американские СМИ сообщили знаковую новость, касающихся федерального бюджета США: по итогам первых 7 месяцев 2024 финансового года (начался в США 1 октября 2023 г.) чистые процентные выплаты по задолженности федерального правительства США перед кредиторами составили 514 млрд долл., что на 20 млрд долларов превысило оборонные расходы за тот же период. Итак, про превышение процентных расходов над оборонными уже можно говорить не в будущем, а в настоящем времени.

Эксперты говорят, что такого в истории США еще не было. Возникает естественный вопрос: такое превышение случайное, оно на время или навсегда?

Некоторые эксперты полагают, что, мол, волноваться не стоит. Что высокий уровень процентных расходов в федеральном бюджете США уже был в сравнительно недавней истории страны. Речь идет о 1980-х годах, когда президентом США был Рональд Рейган. Тогда стала проводиться экономическая политика, получившая название "рейганомика". Одной из важных ее особенностей стало быстрое наращивание государственного долга. В 1980 году государственный долг равнялся 909 млрд долл. (32,5% ВВП), а в 1990 году он вырос до 3.206 млрд долл. (54,2% ВВП). Во главе Федерального резерва в это время был Пол Волкер. Он начал резко увеличивать ключевую ставку; были моменты, когда она превышала 20%.

Соответственно росли процентные расходы в федеральном бюджете США. Приведу для наглядности относительные показатели расходов как процент ВВП. В 1978 году они равнялись 1,51%. А уже в 1982 году они выросли до 2,54%. Рекордное значение было достигнуто в 1991 году – 3,16%. Далее показатель стал снижаться, и очень существенно.

А в прошлом году (2023) уровень процентных расходов составил 2,41% ВВП. Вроде бы до рекордных отметок прошлого еще далековато. Что ж, говорят оптимисты, уровень еще не рекордный, и снижение должно произойти. Не уверен, что может повторится снижение 90-х годов прошлого века.

Последнее десятилетие ХХ века – уникальное в новейшей истории США. Тогда закончилась холодная война. Советский Союз развалился. Российская Федерация стала мощным донором американской экономики. Ветер начавшейся во всем мире либерализации и глобализации дул в паруса американского доллара. Уникальная ситуация позволила Америке затормозить наращивание своего государственного долга и держать ключевые ставки на заметно более низком уровне, чем во времена Пола Волкера. 90-е годы – "золотое время" в новейшей истории США, которое уже не вернется. Поэтому не стоит ожидать чуда понижения уровня расходов на обслуживание государственного долга США.

То, что государственный долг будет нарастать прежними темпами, не сомневается в Америке почти никто. Но, может быть, Федеральному резерву удастся снизить ключевую ставку, если будет побеждена инфляция? Но смею утверждать, что борьба с инфляцией – лишь дымовая завеса, прикрывающая истинные цели повышения ключевой ставки ФРС и ее поддержания на высоком уровне. Высокая ключевая ставка будет сохраняться и далее при любых обстоятельствах. Она нужна для того, чтобы поддерживать доллар США. К американскому доллару как мировой валюте все больше недоверия во всем мире (причины недоверия, как полагаю, читателям понятны). Единственным средством поддержания интереса к доллару и, следовательно, сохранения его статуса как мировой валюты остается высокая ключевая ставка ФРС.

В сфере экономики и финансов у Америки остается выбор между плохим и совсем плохим. Либо суверенный дефолт в результате стремительно растущих процентных расходов, либо крах доллара как мировой валюты. Америка до сих пор не знает, что выбрать.

Источник - Фонд стратегической культуры