Привычки таджикистанцев, которые очень удивляют иностранцев

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Собрали необычные привычки таджиков, о которых не рассказывают в путеводителях и которые могут удивить приезжих гостей, и попытались выяснить, откуда они у нас.

Приветствуя и провожая гостей, кладут руку на сердце

Испокон веков таким жестом таджики показывали, что гость остается в его сердце. Традиция участия рук в приветствии и прощании (не по уставу даже у некоторых военнослужащих!) сохранилась и по сей день.

Причем во время приветствия таджики иногда не только прикладывают руку к сердцу, но и здороваются обеими руками, что указывает на то, что человек пришел с миром: обе руки пусты - без оружия.

Никогда не кладут лепешки "лицом" вниз

Хлеб (лепешки) на Востоке считается благословением Аллаха и всегда почитается. Именно поэтому традиционно лепешки в Таджикистане не режут ножом, а ломают руками.

И класть целую лепешку, как и отломанные ее куски, "лицом" вниз строго запрещено общепринятым в странах Центральной Азии столовым этикетом - это считается непочтительным отношением к хлебу, и даже греховным.

Едят виноград, дыни и арбузы с хлебом (лепешками)

На юге Таджикистана летом очень популярно такое сытное блюдо как "фатирмаска": горячий фатир (слоеную лепешку) размельчают на кусочки и смешивают с топленым сливочным маслом.

А чтобы это жирное блюдо было приятней есть, поверх кладут кусочки дыни или винограда. Обычно на пять человек достаточно 200-300 граммов "фатирмаски", чтобы насытиться.

Именно с этим блюдом связана привычка таджиков есть дыни, арбузы и виноград с лепешками. Это сытно и дешево, что немаловажно для сельской местности, где у населения низкие доходы и большие семьи, и полезно с точки зрения народных таджикских целителей, которые утверждают, что при употреблении в пищу винограда и дыни лепешки могут уберечь от возможного расстройства кишечника.

На торжественных мероприятиях подают на завтрак плов

Плов в нашем регионе – это "шохи таомхо" - "король блюд", поэтому ни одно торжественное мероприятие, будь то свадебные обряды, обряд обрезания или поминальная трапеза, не проводится без этого угощения.

Правда, изначально плов был присущ только северным регионам Таджикистана, впоследствии это блюдо стало привычным и для всей республики. Но почему его подают утром?

Эта привычка появилась не так давно и исключительно для удобства гостей, чтобы они могли успеть посетить мероприятие до работы.

Утоляют жажду на палящей жаре горячим зеленым чаем

В Таджикистане считается, что свежезаваренный, горячий зеленый чай содержит в себе так называемые "холодные" элементы, которые снижают температуру тела и активизируются именно тогда, когда чай горячий.

Практика действительно показывает, что всего одна пиала горячего зеленого чая способна утолить жажду даже в палящую жару.

В народе существует традиционное деление пищи и напитков на "холодные" (хунуки) и "горячие" (гарми). Черный чай считается "горячим", и его пьют в холодное время года, он согревает, а вот зеленый чай считается "холодным" и самым полезным в знойную жару.

Наливают чай в пиалу сначала себе, потом остальным

Да, про чай у нас не одна история

Издревле таким образом хозяин дома демонстрировал гостям, что чай не отравлен.

Процедура происходит так: хозяин трижды наливает чай в пиалу и обратно переливает в чайник, чтобы чай лучше заварился, потом наполняет свою пиалу, отпивает глоток и только потом разливает напиток остальным.

Малое количество чая в чашке - признак большого уважения

Эта про главный таджикский напиток – еще одна интересная традиция.

Чем чаще хозяин наливает чай гостю, тем больше он проявляет уважение и почтение. Именно поэтому в маленькие пиалы наливают совсем немного чая, буквально на донышке, чтобы продемонстрировать желание продолжать общение и удержать гостя подольше.

Напротив, полная чашка чая символизирует призыв к завершению визита, словно говоря: "Пора и честь знать". В обиходе даже существует выражение "налей мне чаю без уважения", что означает налить полную пиалу.

В качестве лестного комплимента девушке употребляют слово "чигар" (печень)

"Чигари ман" ("моя печень") – распространенный комплимент для таджикских девушек.

Это связано с тем, что, в отличие от многих европейских стран, где обыватели считают сердце сосредоточием всех чувств и главным органом человека, в Таджикистане место сердца занимает именно печень.

Женщины могут надеть в офис вечернее платье

Невозможно представить таджикскую женщину, которая не любила бы яркую одежду: традиционные таджикские костюмы – это буйство красок. Конечно, у такого пристрастия есть причины.

Первая – это яркая природа нашего региона, которая вдохновляла мастеров - производителей тканей; вторая – на Востоке женщина должна была быть закрытой: никаких декольте, коротких юбок и обтягивающих брюк, так что она могла выражать себя только через яркую одежду.

Вечернее платье – это наряд, который отличается от других предметов женского гардероба; оно красивое, оно выделяет женщину. В том случае, если женщина не надевает в офис национальное яркое платье, она подсознательно выбирает себе, пусть и однотонный, но броский наряд.

Напрямую спрашивают о размере вашей заработной платы

У таджиков крепкие семейные связи, порой все жители одного кишлака или даже нескольких, расположенных рядом, приходятся друг другу родственниками и знают друг друга.

Таким образом, границы между чужими и своими зачастую стираются. Так почему бы не спросить у "своего" о том, какая у него заработная плата?

Сидят, спят и обедают на полу

Таджики могут сидеть и даже спать на полу, который застелен ковром и курпачой - специальным матрасом, набитым ватой или хлопком.

Традиционно обедают также на полу, располагаясь у дастархана - скатерти, расстеленной на ковре.

Даже сейчас в чайханах и курутобхонах наряду с привычными столами и стульями можно увидеть тапчаны с курпачой, которые представляют собой нечто среднее между диваном и столом.

Возникновение этой традиции объясняется уважением таджиков к родной земле, как отмечают востоковеды. Курпача служит своеобразным связующим звеном между человеком и землей, подчеркивая эту глубокую связь.

Славятся бескорыстным гостеприимством

Гостеприимство – это отличительная черта таджикского народа. Таджики готовы отдать последнее и посвятить свое время на достойный прием даже незнакомых гостей.

Независимо от того, местные это или иностранные гости, их всегда тепло встречают. Добродушные люди с удовольствием пригласят иностранца к себе, напоят, накормят еще и в дорогу дадут провизии.

А стол накрывают добротный, полный вкусных блюд.

Едят руками

Есть еду руками, хотя бы частично, полезно для пищеварения, потому что тактильные ощущения от прикосновения к пище передаются напрямую в мозг. Это приводит к тому, что мозг посылает сигнал желудку выделить нужное количество пищеварительных соков, что способствует лучшему усвоению пищи.

Что касается вкуса, многие отмечают, что еда, особенно плов, кажется вкуснее, когда ее едят руками.

Кроме того, в исламе принято есть правой рукой, так как она символизирует все благое и чистое.

Источник - Азия-Плюс