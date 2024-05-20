Только две. Названы страны, которые переживут ядерную войну

Последствия полномасштабной ядерной войны будут ужасающими.

По оценкам, в первые 72 часа погибнут около пяти миллиардов человек. Густые клубы дыма от пожаров на трех континентах закроют небо, вызывая 'малый ледниковый период', который сделает выращивание продовольствия почти невозможным.

Сельское хозяйство остановится, и без него люди будут умирать от голода, а лучевая болезнь и истощение озонового слоя сделают пребывание на открытом воздухе при дневном свете невыносимым.

Эксперты утверждают, что в случае ядерной войны выжить удастся лишь в двух странах - ​​Австралии и Новой Зеландии. Они обладают умеренным климатом и сельскохозяйственными угодьями, которые позволят их жителям выжить после ядерной зимы. Пишет DailyStar (DS - Великобритания).

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