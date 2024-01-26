В Узбекистане предлагают урезать вещание телеканалов на русском языке

Алишер Кадыров предложил урезать вещание телеканалов на русском языке в Узбекистане

Глава партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров предложил включить в вещание отечественного ТВ передачи стран-соседей и сократить использование русского языка в образовании и на телевидении, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Эту мысль Кадыров высказал в ответ на слова российского историка Михаила Смолина, заявившего накануне в эфире российского телеканала НТВ, что нации узбеков и казахов появились только после революции 1917 года.

"В последнее время мы не слышим ничего, кроме шовинистических высказываний на русском языке... Русский язык непропорционально широко используется в образовании и на телевидении русскоязычными соотечественниками, доля которых не достигает и 3 процентов! Этот дисбаланс необходимо исправить", – заявил он.

И предложил практические меры для корректировки критической, на его взгляд, ситуации.

Во-первых, по мнению депутата, в законодательство можно внести норму о преподавании в начальных классах на узбекском языке, который является родным для подавляющего большинства жителей Узбекистана.

Во-вторых, Кадыров предложил наладить культурный обмен телепередачами с "нашими казахскими, киргизскими, туркменскими, турецкими и таджикскими братьями".

В завершении лидер партии заявил, что эти вопросы будут обсуждаться на ближайших заседаниях фракции.

Отметим, что Алишер Кадыров – политик, который известен своими резонансными высказываниями. Недавно он предлагал внедрить дорогие услуги для частного транспорта и превратить личные авто в "предметы роскоши" для того, чтобы решить проблему пробок на дорогах.

Источник - Podrobno.uz