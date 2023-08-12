ЛДПР предлагает запретить использовать в рекламе языки трудовых мигрантов

Уточняется, что таким образом партия хочет заставить приезжих учить русский.



ЛДПР предлагает запретить использовать в рекламе и сервисах национальные языки стран СНГ, из которых в Россию приезжают трудовые мигранты. Об этом сообщают СМИ.

Уточняется, что таким образом партия хочет заставить приезжих учить русский.

«В ЛДПР обратили внимание, что в последнее время банки все чаще запускают сервисы на киргизском, узбекском, таджикском языках. Там заявили, что внушительную долю своего заработка мигранты переводят семьям на родину. В 2021 году в Киргизию утекли порядка $1,8 миллиарда, в 2022-м, есть предположения, и все $4 миллиарда. В Узбекистан, по данным ЦБ республики, в прошлом году переведено около $14,5 миллиарда», — сказал замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко. По его словам, банки «не могут остаться в стороне от гигантских денежных потоков», поэтому делают все, чтобы в них встроиться.

«Тем самым финансово-кредитные учреждения оказывают своей стране медвежью услугу, лишая мигрантов одной из важнейших мотиваций для социализации и изучения русского языка. В самом деле — зачем им тогда учить русский? С коллегами на условной стройке можно договориться на родном. В магазине можно объясниться «на пальцах». Или опять же на родном, учитывая происхождение многих продавцов. В национальных анклавах, где обитает большая часть мигрантов, русский тоже не нужен», — считает Алексей Диденко.

ЛДПР предлагает «тактично напомнить банкам, в какой стране и для кого они работают». И обязать их вести обслуживание в электронных сервисах только на русском и других государственных языках, установленных в регионах.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/272410/