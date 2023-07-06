"Решительно осуждаем". Шавкат Мирзиеев высказался о сожжении Корана в Швеции

Мы абсолютно против любых форм радикализма и экстремизма, проявляющих неуважение к религиозным ценностям разных наций и народов.
Действующий президент Узбекистана, кандидат в президенты Шавкат Мирзиеев в ходе встречи с избирателями Ташкента назвал сожжение Корана в Швеции злодеянием и решительно осудил этот акт, сообщает пресс-служба партии УзЛиДеП.
"Мы абсолютно против любых форм радикализма и экстремизма, проявляющих неуважение к религиозным ценностям разных наций и народов. В частности, мы решительно осуждаем злодеяние, совершенное недавно в Швеции, в форме сожжения священного Корана.
Нельзя допускать подобных случаев, оскорбляющих религию и благородные чувства миллионов людей на земле", – сказал Мирзиеев.
На прошлой неделе, в день празднования Курбан хайита, полиция Швеции разрешила активистам провести акцию протеста близ крупнейшей мечети Стокгольма. Один из участников шествия - 37-летний выходец из Ирака Салван Момика - сжег перед мечетью несколько страниц Корана.
29 июня МИД ОАЭ вызвал посла Швеции Лизелотту Андерсон, выразив ей протест и осудив акцию с сожжением Корана. Посол Швеции был вызван и в МИД Иордании. В тот же день в столице Ирака Багдаде прошли протесты. Манифестанты ворвались на территорию шведского посольства. МИД Ирака потребовал от властей Швеции экстрадиции организатора акции. Протесты также прошли в других странах, в том числе Пакистане.
Источник - centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!