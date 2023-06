Более десяти человек отравились хлором в бассейне в США

В США из-за внезапного выброса хлорки в бассейн с признаками отравления госпитализированы по меньшей мере 12 человек, передает Click2Houston.

Инцидент произошел в квартале по Уилкрест Драйв в штате Техас. Пожарные получили вызов незадолго до 17:00 по местному времени. Несколько человек, включая детей, сообщили, что у них была реакция на что-то в воде. По информации пожарных, причина, по-видимому, заключается в чрезмерном хлорировании бассейна.

@houstonfire responded to a report of a chlorine spill with possible accidental ingestion in lazy river pool area at 1200 Wilcrest just before 5pm, today, June 24. 7 children and 3 adults have been transported to the hospital. Several went by private vehicle. @FireChiefofHFD

— Houston Fire Dept (@HoustonFire) June 25, 2023

Пожарная служба города Хьюстон сообщила, что пострадавшие были доставлены в больницу. По предварительным данным, среди пострадавших семеро детей.

🚨HazMat chemical exposure (possibly Chlorine) at 1200 Wilcrest. @HoustonFire is on scene.

The incident is still active and fluid. Several patients transported for medical evaluation.

Please stay clear of the area due to ongoing emergency operations.

— Chief Samuel Peña (@FireChiefofHFD) June 24, 2023

Начальник городской спасательной службы заявил, что работы по устранению утечки хлора продолжаются, и призвал граждан не приближаться к месту происшествия. Подробности инцидента уточняются.



URL: https://kaktus.media/482916