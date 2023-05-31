Мирзиеев обещает полностью реформировать систему внешней трудовой миграции

Президент представил основные направления своей предвыборной программы.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 30 мая представил свою программу кандидата на высший пост в стране.

На прошедшем в Ташкенте съезде Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана он обозначил пять целей, которых намерен достичь к 2030 году. Об этом сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на пресс-службу УзЛиДеп.

Первая цель записана как "Создание наиболее подходящих условий для реализации каждым человеком его потенциала". Для ее достижения планируется, в частности:

- довести к 2030 году охват детей дошкольным образованием до 100%;

- создать дополнительно 2,5 млн ученических мест в школах;

- открыть во всех районах и городах школы-интернаты "Истеъдод – Интилиш – Истиқбол" ("Талант - Стремление - Перспектива");

- провести цифровизацию системы здравоохранения;

- внедрить систему медицинского страхования;

- создать Национальное агентство социальной защиты;

- построить дополнительно 1 млн единиц доступного жилья

- полностью реформировать систему внешней трудовой миграции.

Вторая цель программы - "Обеспечение устойчивого экономического роста, чтобы люди были довольны жизнью". К 2030 году Узбекистан должен:

- добиться увеличения объема ВВП на душу населения с нынешних $2200 до $4000;

- войти в список стран с доходом выше среднего;

- вступить во Всемирную торговую организацию;

- удвоить объем экспорта с доведением его до $45 млрд в год;

- увеличить мощности возобновляемых источников энергии до 25 тысяч мегаватт;

- обеспечить все населенные пункты чистой питьевой водой;

- покрыть Всемирной паутиной все села и махалли, увеличить скорость интернета в 10 раз.

- передать в частный сектор оказание железнодорожных услуг, строительство и управление автодорогами, газо- и электроснабжение.

Третья цель программы - "Экономия водных ресурсов и защита окружающей среды". Все посевные площади планируется перевести на водосберегающие технологии, увеличить лесные массивы в Приаралье с 1,6 млн до 2,3 млн га, обеспечить 100-процентный охват населения услугами по сбору твердых бытовых отходов.

Четвертая цель - "Обеспечение верховенства закона, организация государственного управления на службе народа". В этом направлении предусмотрены такие меры, как полный перевод государственных услуг в электронную форму, обеспечение верховенства права, повышения независимости и справедливости судов и так далее.

Пятая цель – "Новый Узбекистан, безопасное и мирное государство". Предлагается вывести на новый качественный уровень практическое сотрудничество в Центральной Азии по разным направлениям, в том числе по рациональному использованию водных ресурсов, развитию транспортных коридоров, оказанию поддержки соотечественникам за рубежом и принятию системных мер по созданию необходимых условий для их активного участия в развитии Узбекистана.

Досрочные выборы президента назначены на 9 июля 2023 года. В качестве кандидатов на должность главы государства зарегистрированы, кроме Шавката Мирзиеева (его выдвинули Либерально-демократическая партия Узбекистана и партия "Миллий тикланиш"), Абдушукур Хамзаев - от Экологической партии, Улугбек Иноятов - от Народно-Демократической партии, Робахон Махмудова - от партии "Адолат".

Мирзиеев будет участвовать в выборах в третий раз. 4 декабря 2016 года он одержал победу, набрав более 88% голосов.

На выборах, прошедших 24 октября 2021 года, за него проголосовали 80,12% избирателей. Баллотироваться вновь Мирзиееву позволяет принятие новой редакции Конституции Узбекистана, которая вступила в силу 1 мая текущего года.

Новая конституция предусматривает продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет. Таким образом, после переизбрания в июле Шавкат Мирзиеев будет руководить страной как минимум до 2030 года.

Источник - ИА "Фергана"